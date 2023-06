Daar staat hij dan in al zijn treurnis. Kinderfriemelaar Marthijn Uittenbogaard (51), bekend van het promoten van de dingen die niet gepromoot moeten worden, en zijn partner Lesley L. (35) voor de laatste keer in handboeien op de foto voordat ze voor lange tijd in een donkere cel verdwijnen. Hopelijk is dit de laatste update die we ooit krijgen over de pedo-activist die naar Ecuador vluchtte en daar onverminderd verder ging met zijn perverse jeugdliefde liefde voor jeugd. U las al de verhalen over naaktfeestjes, gedrogeerde kinderen en gevonden kinderporno uit de rechtszaak en nu is daar de uitspraak: Marthijn en zijn Leslie moeten tien jaar brommen. Tien jaar achter tralies aan hun medegevangenen uitleggen waarom ze een cel delen. Tien jaar in de nor omdat ze, net als broeder Nelson, maar niet leren om hun verfoeide verlangens te beheersen en ze overal waar ze komen jonge levens verpesten. Onze welgemeende excuses aan Ecuador dat ze nu met deze polderdrek zitten opgescheept, maar we zijn blij dat we ze kwijt zijn. We wensen ze de volledige Ecuadoraanse gevangenisbelevenis toe. Rot maar lekker weg.