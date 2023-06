Hoewel de onderzeeër van OceanGate Expeditions zich nog steeds ergens onder het wateroppervlak bevindt, duiken wel steeds meer verhalen op over de al bekende veiligheidsrisico's binnen het bedrijf. De duiktube des doods zag er niet alleen uit als een drijvende doodskist bestuurd door een gamecontroller, maar was ook daadwerkelijk een tikkende tijdbom. Een werknemer onthulde in 2018 al dat de veiligheid, net als de hele machine op 3.800 meter diepte, onder druk stond. Zo was de gebruikte patrijspoort door de fabrikant slechts goedgekeurd tot een diepte van 1.300 meter en weigerde OceanGate te betalen voor een keuring voor grotere diepten. De druk op de romp van de duiker werd verder gemeten via akoestische signalen. Oftewel, tegen de tijd dat het kraakte, was het foute boel. Een dure scan van de ruim twaalf centimeter dikke carbonfiber romp vond het bedrijf niet nodig. Ook heel geruststellend: directeur Stockton Rush, momenteel aan boord, hekelde in een interview in 2019 de hoeveelheid regels voor duikboten die volgens hem innovatie in de weg stonden. Ondertussen is de Titan nog steeds vermist, al is wel gebonk gehoord op de sonar. Tijd begint te dringen, nu de inzittenden waarschijnlijk minder dan dertig uur aan zuurstof hebben. Dit Titanic-vervolg lijkt een Jack-einde te krijgen in plaats van een Rose-epiloog. James Cameron, schrijf je al mee?

Redacteur Volkskrant stelt alleen maar vragen...

Voor de duidelijkheid: best diep dus

Daar kon u op wachten.