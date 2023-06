We nemen u even mee door een hele domme draad van de AIVD. De gleufhoeden van Rutte worden betaald om de samenleving een beetje aan te voelen maar gaan hierboven behoorlijk de mist in door publiekskritiek op de corona-aanpak in één adem te noemen met het Toeslagenschandaal en het gaswinningsleed. Bij die laatste twee dreef (en drijft) de overheid burgers in de ellende en tot wanhoop dus mág er een beetje kritiek zijn zonder meteen voor extremist uitgemaakt te worden? En ook corona kun je prima uitsplitsen tussen mensen die inderdaad een beetje gek gingen (en zijn blijven) doen, en burgers die kritiek hebben op het beleid of argwaan voel(d)en bij bepaalde maatregelen. Dat zulks niet onterecht is, bleek gisteren nog toen de overheid zelf bekend maakte dat de overheid via netwerknepotisme en geheime bonusdeals z'n hulpmiddelen inkocht met, bij & door eigen vriendjes.

Maar er is meer: in de volgende tweet van @AIVD wordt "kritiek" op voornoemde onderwerpen moeiteloos doorgetrokken naar "extremisme":

Nou kunnen wij als Nederlandse samenleving sowieso al geen debat voeren, want zie hierboven: kritiek is dus meteen extremisme. En als kritiek vervolgens online een overdrukventiel vindt, dan vinden overheid (én veel media) al heel snel dat kritiek = extreemrechtsracismefascistoïde. Een kip/ei-verhaal met haat- en haantjesgedrag van alle kanten. En het was nou niet bepaald zo dat de overheid zo enorm bereid was om te luisteren naar Toeslagenouders, Gasgroningers en hee - eigenlijk ook niet naar critici van lockdowns, avondklokken en QR-codes.

Ja, dit is waar, maar in de context van dit AIVD-draadje dus wel heel vaag. "Een beweging", lekker brede kwast zonder reptiel man & Baudet paard te noemen, terwijl eerst heel expliciet coronakritiek op één grote duivelshoop is geveegd met Toeslagen & Gaswinning. De overheid hééft mensen onderdrukt met Toeslagen en Gaswinning, door hen te gijzelen in vernietigend beleid. En de overheid hééft mensen onderdrukt met lockdowns, een avondklok en dreiging met maatschappelijke uitsluiting middels QR-codes, vaccinpaspoorten en (publiekelijk aangejaagde) prikdrang. Helaas is een deel van die mensen over het randje gekukeld en lopen ze nu nog steeds PRIKTATUUR VAN HET WEF-TERRARIUM MET KREKELVLEES!!1! te krijsen, maarrr omdat de overheid van gewapende toondoofheid is, krijgt kritiek in, bij en tegen de overheid nauwelijks ruimte - de overheid mobiliseert zijn eigen tegenstand. En zoals het stupide Kaagfilmpje van vorige week nog liet zien: de oliedomme overheid is dól op het voeden van zijn eigen trollen.

Hoezo is het "onterecht" om je vertrouwen te verliezen in politici die zó vaak, zó veel en zó glashard liegen, dat het ze niet eens meer kan schelen dat we het allemaal openlijk kunnen zien (Hallo Jorritsma & Ollongren)? We zitten opgescheept met een halve sociopaat van een premier die pertinent, consequent en ongeremd zowel de geschreven als de ongeschreven regels van goed, deugdelijk en verantwoordelijk bestuur aan zijn Saab lapt, maar waar we nooit vanaf lijken te komen omdat alle anderen wel gebonden zijn aan de spelregels, zowel de Tweede Kamer als de kiezer - die dus beiden steeds moedelozer worden. En het is niet alleen Rutte hè, we zien hoe het juridische huis der Raad van State medeplichtig is, we weten dat de Eerste Kamer een hoogbejaarde clownskar voor coalitiebelangen is en moeten we nog eens wijzen op hoe de lokale magistraten van het Openbaar Ministerie door rancune gedreven lijken te worden? Maar ja, de AIVD gaat geen onderzoek doen naar institutioneel extremisme, want de AIVD is zelf een instituut van de institutionele instituties.

Weet je hoe die weerbaarheid wordt vergroot? Door jezelf eens aan je eigen fukking spelregels te gaan houden. Door je fouten te erkennen, daar eerlijk over te zijn en er naar te handelen - ook als dat betekent dat je moet opstappen. Stoppen met schuilen achter smoesjes over hoe het kabinet niet kan vallen omdat er een pandemie heerst, of oorlog in het oosten van Europa, of omdat DE POPELISTUH anders aan de macht zouden kunnen komen - which they good and well deserve, in a democracy. Laat een ander het maar eens verkloten, wie weet ruimt dát het extremisme wel op. Maar een overheid die de media coöpteert om kritische (internet-)burgers allemaal op één hoop van extremisme en complotdenken te vegen, dat is een bange valsspeler die nodig eens wat spiegels in z'n institutionele paleizen moet ophangen. En grotere gaten in de spionnenkranten van de gleufhoeden moet knippen.

Nota bene Femke Halsema merkt het deze week op in een al vaak herhaalde speech (ghe): de overheid is geen bedrijf en de burger is geen klant, want die kan niet weglopen (tenzij je gaat emigreren natuurlijk). En ook de burgemeester van Amsterdam zegt: Wantrouwen van de burger is de eigen schuld van de overheid. Is zij nou ook een anti-institutionele extremist, die in de gaten gehouden moet worden?

"We doen het gewoon niet goed genoeg" - F. Halsema

is wel zo