Het hele corona-onderzoek-enquete-ding duurt nog tot 2026 maar eigenlijk weten we toch alles al? De avondklok was absurd, de lockdowns te laat en te weinig enerzijds en te snel en te stevig anderzijds, de QR-code + vaccinpaspoort zijn een road map naar een EU Digital ID en de inkoop van hulpmiddelen werd een free for all voor opportunisten met een zakelijk neusje. Sywert is al jarenlang een (on)dankbare bliksemafleider, maar vandaag staat in een Kamerbrief dat er wel meer hele en halve valsspelers waren, zowel aan vraag- als aanbodzijde. Kwoot minister Helder uit een zojuist gedropte Kamerbrief:

"Uit de rapporten valt op te maken dat naast het directe contact via e-mail ook werd geprobeerd om via andere wegen aanbiedingen kenbaar te maken aan VWS en het [Landelijk Consortium Hulpmiddelen]. Zo kan uit de rapporten worden opgemaakt dat aanbiedingen uit het (persoonlijke) netwerk van LCH-functionarissen binnenkwamen. Doordat er binnen het LCH-functionarissen werkzaam waren die waren uitgeleend door een leverancier met een PBM-leveranciersnetwerk konden deze functionarissen ook aanbiedingen prioriteren uit het netwerk van hun eigen werkgever - Bunzl in dit geval -. Ook valt op dat er bij het aanbrengen van leverancier Lasaulec gebruik wordt gemaakt van het bestaande netwerk van het ministerie van Defensie. Het rapport tekent hierover op dat Defensie een toeleverancier informeert dat aanbiedingen aan het LCH via Lasaulec dienen plaats te vinden."

Vrij vertaald: er werden vriendendienstjes geleverd, broekzakken en vestzakken verbonden met de juiste loketjes en van de nood een deugd verdienmodel gemaakt in, met en rond ambtenaren van het LCH. Zie bijvoorbeeld onderstaand hoe bonussen (ter waarde van 2 miljoen euro) in de prijs werden verwerkt in plaats van te komen tot "een prijs richting de onderkant van de bandbreedte", door ambtenaren en aanbieders die hun belangen afstemden:

Lang verhaal kort, en vermoedelijk niet heel schokkend voor mensen die al langer meelezen: er zijn heel veel mensen gillend rijk geworden van coronahulpmiddelen. Maar dankzij de anonimiteit van ambtenaren en een amalgaam van vage bedrijfsnamen, blijft Sywert het symbool van een opportunistische (en ambtelijke) corruptie die de minister hieronder droog maar wel tamelijk letterlijk beschrijft:

"Gelet op het bovenstaande kan ik concluderen dat, ondanks dat er afspraken waren over de controle van de aanbiedingen voorafgaand aan het plaatsen van orders, deze controles niet altijd volledig werden uitgevoerd of dat men bij sommige transacties andere afwegingen maakte dan bij anderen. Het is opvallend dat orders bij leveranciers konden worden geplaatst waarbij de controle op leverancier of prijs niet altijd verliep volgens de vastgestelde ‘business rules’. Uit de rapporten blijkt dat niet alleen bij de transacties met RGA, maar ook bij andere leveranciers niet alle controles werden uitgevoerd. Een laatste opvallende bevinding ten aanzien van de controle van de aanbiedingen is dat de voorwaarden zoals prijs, leveringsvoorwaarden en betalingsschema’s in belangrijke mate werden gedicteerd door de aanbieders."

U betaalde, anderen graaiden. Omdat chaos opportuniteit kweekt. Voor de digitale WobTeams van de sociale media, hierrr de Zip-file met het complete onderzoek en daarrr een directe link naar het Bunzl -rapport over die 2 miljoen geheime bonus (PDF).

Dubbelrollen, dubbele petten: ambtenaar deed inkoop én controle