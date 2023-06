Deze

Volledige naam Klaas Henricus Dominicus Maria Dijkhoff

Geboren 13 januari 1981

Geboorteplaats Soltau (Duitsland)

nogal ouder uitziende man, was de enige en laatste hoop voor de VVD.

Alszijnde Mark's opvolger.

Dijkhoff heeft een vrouw en twee dochters.

- Maar (weet dat t niet relevant is maar ff op t niveau van de campingzenderT en omdat het getal 2 toch wel heel laag is):

In 2009 duikt hij op in Breda, waar hij in eerste instantie in de Veemarktstraat gaat wonen. Hij heeft dan al een heel leven achter de rug, waaronder een scheiding na twee jaar huwelijk.... -

Na de kabinetsformatie in 2017 stelde Dijkhoff zich kandidaat voor het fractievoorzitterschap van de VVD in de Tweede Kamer. Hij was de enige kandidaat. Hoewel hij aanvankelijk de aandacht trok met een pleidooi voor harder integratiebeleid en voor matiging van het klimaatbeleid, werd zijn ideologische koers vaak geduid als een poging de VVD ..... naar links of het politieke midden te trekken, weg van rechtsere partijen in het politieke spectrum..... Dijkhoff werd vaak genoemd als 'kroonprins' om minister-president Mark Rutte als VVD-leider op te volgen, al werd vanaf eind 2019 wel getwijfeld aan zijn kansen, na ophef over de ontvangst van een onkostenvergoeding. In 2020 werd de Zwetsprijs aan hem toegekend. Nadat hij in oktober 2020 bekend maakte dat hij na de Tweede Kamerverkiezingen 2021 de politiek ging verlaten, nam hij op 30 maart 2021 afscheid van de Tweede Kamer.