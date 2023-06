Ze zeggen wel eens dat sociale media Onze Jeugd verzieken maar laten we wel wezen: toen wij op de middelbare zaten, was er ook altijd wel iemand die peop op de muur smeerde, vuurwerk in de pot propte of gewoon de brandslangen open trok in de gangen tijdens een examenstunt. Maar goed, dit is 2023 en alles is de Schuld van GeenStijl TikTok. Op het Herbert Vissers Lyceum in Nieuw-Vennep - een christelijke scholengemeenschap nota bene en zo blank als de gelijknamige vla bovendien - hebben de geachte ouders/verzorgers een brief ontvangen waarin staat dat de toiletten niet meer worden schoongemaakt en deels worden afgesloten, omdat er niet tegenop te boenen is wat daar allemaal gebeurt: "Het toilet is geen plek om tiktok-challenges met wc-papier (of erger) uit te voeren", lezen we in een onderkoeld-grrristelijke variant op hevige vloektaal. Vooral dat "(of erger)" deed ons even de gezichten uit de plooi vallen. Maar foei kinders, stoute scholieren en nu staat het ook nog eens op TikTok GeenStijl. Als iemand nou voor ons ouwe sokken de bijbehorende challenge in de comments of mail kan droppen, dan snappen wij ook weer in hoeverre de tijden (niet) zijn veranderd. Dank u!