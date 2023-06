De te exporteren Merkava's MK3 op oefening in Golanhoogte, januari 2020

Hey kijk nu. Israel exporteert voor het eerst in haar jonge geschiedenis het eigen main battle tank platform naar het buitenland. Het gaat zeer waarschijnlijk om Merkava Mark 2 (wiki) maar vooral Merkava Mark 3 (wiki) tanks. De IDF begon vanaf 2004 met het infaseren van hun modernste Mark 4 (wiki), dus die MK2's en MK3's staan er maar.

Yair Kulas, hoofd van Israels International Defense Cooperation Directorate, stelt dat Europese landen hun eigen voorraden willen bijvullen nadat ze zoveel van hun tanks aan Oekraïne gedoneerd hebben. Hij zegt: "There are two potential countries with which we are holding advanced negotiations [on a sale of the Mervaka tanks]. I am barred from naming them, but one is on the European continent.”" De deal betreft een verkoop van "meer dan 200 tanks" in totaal. Het is onduidelijk hoeveel daarvan er naar het 'ongenoemde Europese land' gaan.

Het is onwaarschijnlijk dat Israel de tanks direct aan Oekraïne levert. In plaats daarvan durven we te gokken dat de 200 Israelische tanks aan Polen geleverd worden. Polen heeft al zo'n 330 (!) tanks aan Oekraïne geleverd, waaronder 14 moderne Leopard 2A's. Die gedoneerde vloot wordt echter al ruimschoots vervangen door 250 modernste Amerikaanse M1 Abrams en 180 Zuid-Koreaanse K2 Black Panthers. Maar aangezien Polen als bijzonder begaan buurland Oekraïnes voornaamste tank-leverancier én doorvoer-landmassa is, verwachten we dat Israel hun 200 Merkava's aan Polen exporteert en Polen die tanks vervolgens op eigen voorwaarden doorsluist naar Oekraïne. Op die manier blijft de Israëlische 'neutraliteit' inzake Oekraïne en Rusland formeel van kracht.



En hey, weet je: "There is a potential of several hundred million shekels there. The world is chasing systems, and production processes require time, and not everyone has the time to wait," aldus Kulas.

Instant Update: Poetin bevestigt dat er nu voor het eerst Russische nukes in Wit-Rusland gestationeerd zijn. Twee dagen geleden zei die verachtelijke (maar ook grappige) turbodebiel Loekashenko nog dat hij "niet zou aarzelen nucleaire wapens in te zetten als Wit-Rusland bedreigt wordt."

Ander NederDeensDuits tank-nieuws

Merkava MK3

@Wiki Commons - Flickr_-_Israel_Defense_Forces_-_188th_Brigade_Training_Day,_March_2008.jpg

@Wiki Commons - File:Flickr - Israel Defense Forces - 13th Battalion of the Golani Brigade Holds drill at Golan Heights.jpg

Twee Palestijnen op een Merkava MK2

Merkava MK2 op oefening

Nooit lelijk: Merkava MK3

U rijdt door een huis. Mag dit?