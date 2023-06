GeenStijl besteedt geen aandacht aan het plotselinge bericht dat Sophie in 't Veld, jarenlang delegatieleider van D66 in Brussel en de laatste jaren in opspraak vanwege onjuiste declaraties en een slepend conflict met collega-fractielid Samira Rafaela, haar lidmaatschap van de politieke partij heeft opgezegd. In 't Veld heeft namelijk verklaard dat "een aantal kwesties niet in de media besproken moeten worden, maar binnen de partij, tussen de leden. Daarom kies ik er toch voor om in deze brief een aantal zaken niet te benoemen of expliciet te maken." Toch wil ze wel kwijt dat het iets met grensoverschrijdend gedrag te maken heeft: "In de afgelopen jaren heb ik moeten waarnemen hoe grensoverschrijdend gedrag in onze partij niet adequaat wordt aangepakt, hoe de slachtoffers in de kou blijven staan, en hoe de nieuw ingerichte structuren om een veilige werkomgeving te garanderen in de praktijk tekort schieten."

De grote vraag, waar wij uiteraard niet over willen speculeren, is op welk grensoverschrijdend gedrag In 't Veld hier doelt. Gaat het om Frans van Drimmelen, waar In 't Veld destijds ook al relatief uitgesproken over was? Gaat het om Alexander Pechtold en de magere mannetjes? Of is dit een hint naar het conflict dat In 't Veld zelf uitvocht met Rafaela, waarin die laatste door personeel (dat weer loyaal zou zijn aan In 't Veld) van grensoverschrijdend gedrag werd beschuldigd? Maar goed. Daar gaan we dus niet over speculeren. Dat hoort niet in de media. Dat moet D66 lekker intern doen. Maar dan zonder In 't Veld. Want die is dus geen lid meer. Die stapt, precies op tijd om lijsttrekker te kunnen worden bij de verkiezingen in 2024, over naar VOLT, bekend van het goed omgaan met grensoverschrijdend gedrag door ex-D66'ers.

Complete brief daarrr.

UPDATE: Kandidaat-lijsttrekkers VOLT hebben nog twee dagen om zich te melden, MAAR moeten wel al vóór 18 februari 2023 lid van VOLT zijn geworden, aldus VOLT.



UPDATE - "Warme" reactie D66

Gelukkig hebben we de foto nog

Op zich wel echt typisch VOLT zo'n teringlange onleesbare afscheidsbrief