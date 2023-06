Je hebt mensen die rijden zes keer de Alpe d'Huez op, of drie keer de Mont Ventoux, of ze zwemmen Friesland door, of ze wandelen dagen achter elkaar naar een of andere kerk toe, of wat dan ook, allemaal voor Het Goede Doel. Maar wat nou als... Je ook heel erg lang achter elkaar kunt darten? Voor het goede doel! Dat is Raymond dus aan het doen. Raymond heeft al eerder het wereldrecord darten (72 uur) gezet in de strijd tegen ALS, maar dat werd toen verbroken door ene Roy, die 83 uur heeft gedart tegen kinderkanker. Dat kon Raymond niet op zich laten zitten, dus nou is hij bezig met een verherverbetering van die tijd. En het fijne is. U KUNT DAT LIVE VOLGEN VIA DEZE LIVESTREAM waar ook nog allemaal piratenmuziek van Sonnema FM op te horen is. Doneren voor tegen ALS kan hierrr.