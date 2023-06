Binnenkort in het hart van het fluistercircuit waar Belgenblaadjes & Publieke omroepen hun berichtgeving afstemmen met de macht, bovenstaand debat. En hee, meteen maar de nuance: natuurlijk los je via het strafrecht geen geestelijke mankementen op, gaan recidivisten na hun vrijlating meteen weer op het boevenpad, blijven junks altijd naar de onderkant trekken en beslecht je zelfs geen burenruzies door Gerda van hiernaast twee weken in beperkingen vast te houden nadat ze al je coniferen uit de over hun erfgrens hangende heg getrokken heeft. Maar toch maar toch maar toch, flitsen bij deze aankondiging allemaal beelden door ons hoofd van supermarkten in "blauwe" Amerikaanse steden, waar het strafrecht zich ook heeft teruggetrokken uit de misdaadbestrijding, en de handhaving tegen straffeloze plunderingen derhalve ook. Ook in Nederland geeft een debat over het schrappen van strafrecht in ruil voor een focus op "maatschappelijke problemen" een beetje de smaak dat slachtoffers het steeds vaker zullen moeten gaan slikken dat hun dader geestelijk gemankeerd, toxicologisch bedwelmd of gewoon chronisch onverbeterlijk is. Nee, strafrecht is niet de oplossing voor alle maatschappelijke problemen, maar maatschappelijke problemen verdwijnen ook niet door het strafrecht stilletjes uit de som der delen te verwijderen. Maar hee, misschien moeten we even de brave burgerblogger uithangen en gewoon het debat op 22 juni afwachten. De police line-up is redelijk onverdacht!