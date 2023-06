TBS is op zich een prima middel om psychisch zieke criminelen te behandelen zodat kans op herhaling heel fors minder wordt vergeleken met een celstraf uitzitten en dan met dezelfde gekte de maatschappij weer in.

Het zijn ook niet alleen maar de compleet gekke en gevaarlijke mensen die er zitten. Het positieve effect is er, al lees je bij elk TBS onderwerp de vrees en hoon over dit systeem. Dat is ook onbekendheid er mee zou ik zeggen.

Wil dat dan zeggen dat alles er prima is? Nee dat denk ik niet. Als je je niet aan veiligheidsregels houdt en onvoldoende onderzoek kan doen, maar dat niet aangeeft, dan gaat het dus mis: patiënten/criminelen ontsnappen dan of foppen de behandelaren en krijgen verlof om afschuwelijke dingen te doen.

Je moet ook je beperkingen kennen. Er zitten veroordeelden met zeer uiteenlopende stoornissen. Een psychotische stoornis is echt anders dan een ontremd beeld, al is er wel eens overlap. Persoonlijkheidsstoornisen zijn weer geheel anders en veel lastiger te behandelen en te beoordelen als daar gevaarlijk en crimineel gedrag aan gekoppeld is (meestal niet trouwens, maar binnen die TBS setting natuurlijk wel).

Bij psychose of stemming is er meer te controleren middels medicatie, bestendigen van medicatietrouw en leren aan patiënt en naasten wat signalen zijn. Laatste doe je middels een plan met fases beginnend bij “het gaat goed” en dan oplopend bij “milde stress”, naar oplopend. Het geeft dan handvatten in te grijpen of dat de patiënt zelf ook signalen gaat aangeven.

Persoonlijkheid blijf je houden, het is geen stoornis als bv psychose. Het is dus leren omgaan met, en dan heb je sneller de vraag of dat altijd lukt. Zeker bij zaken die aangrijpen bij diep liggende instincten als seksualiteit en geweld moet je zeer voorzichtig zijn tav wat je kan behandelen.

Deze klinieken moeten dus mensen vasthouden en ze moeten behandelen. Dat zijn twee verschillende zaken. In principe behandelaren en dan moet je rekening houden dat die ergens daar het meest op terugvallen en zwaartepunt er komt te liggen. Soms wil je ook te graag progressie zien, zeker als je mensen lang en nabij kent, en dat heb je daar. Intervisie, supervisie zullen ze hebben, maar blijft een valkuil.

Uiteindelijk is het de politiek die besluit wat je met deze criminelen doet, die zeer gevaarlijk zijn vanuit psychisch ziek zijn. We vinden levenslang ook al inhumaan en dan zie je ook dat snel de kant van de crimineel gekozen wordt. Er zijn ook binnen de TBS mensen die je echt niet meer terug wil zien in de samenleving. Onderken dat dan en richt daar voldoende long-stay voor in en dan levenslang. De politiek moet haar leidende rol er in nemen, en de behandelaren in de TBS de verantwoordelijkheid nemen door aan te geven wat je ook niet kan.