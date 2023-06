Niet zomaar een foto. Dit zijn 'lezers van Trouw' op het 'columnistenfestival' van Trouw

Hahahaha. Je zou toch iemand met een waterkanon tegen een muur willen blazen om erbij te mogen zijn, op de redactie van Trouw, nippend aan een haverlatte gemaakt door Vlinder van de keuken, iedereen badend in het zeespiegelwater, nadat Sylvain Ephimenco op woensdagavond 20.00 uur zijn column voor de volgende dag heeft ingeleverd. Paniek! Maar ja, ze kunnen ook niet anders, want er zijn nog maar vier redenen waarom er überhaupt wat mensen zijn die Trouw lezen: 1 - Lullige proefabonnementjes van abonnement.nl, 2 - Boomers die niet weten hoe ze de krant moeten opzeggen en het 'dus maar even zo laten' - 3 - Afrika-correspondent Kevin van Vliet en 4 - Ephimenco. Dus wat moet je dan, als er staat:

"Eigenlijk denk ik dat mijn dochters te rationeel zijn om op een zaterdagmiddag op de A12 in bikini te gaan natdansen. Niet dat ze niet over het klimaat bezorgd zouden zijn: ze hebben allebei jonge kinderen en kunnen ook flink ongerust zijn over de toekomst van hun kroost. Maar ze weten ook dat het wanneer je je sleutelbos in een donkere steeg hebt verloren, weinig zin heeft om deze onder de lantarenpaal van een goed verlichte straat te gaan zoeken.

Ik bedoel dat hoe rechtvaardig ook het eisen van het einde van fossiele subsidies in Nederland is, een succes hierin een voetnoot zal blijken in dit mondiale CO2-schandaal. Uit gegevens van de Global Energy Monitor blijkt dat er alleen al in landen als China en India meer dan 700 steenkolencentrales gepland staan of in aanbouw zijn. In absolute cijfers betekent dit dat er in China bijna twee nieuwe kolencentrales per week bijkomen. Daar helpt het blokkeren van de A12 om de acht weken niet echt tegen."

Oooooo jongens dat worden een boel boze brieven en haatsmurf-reacties dat Ephimenco zo'n stijfrechtse zuurpruim is! Ook zin om klimaatramptoeristje te spelen? Moet je HIERRRR in de comments zijn!