De hele discussie is kansloos geworden. Ten eerste het begrip "trans". Vroeger had je 2 soorten: pre-op en post-op. Iets anders was er niet, iemand die geen verbouwingsplannen had maar zich wel als het andere geslacht voordeed was travestiet, "leeft als vrouw" als het wat minder extravagant was, of tomboy.



En wat was je dan eigenlijk, als trans? Ook dat was heel simpel: pre-op = je geboortegeslacht. Post-op = je gekozen geslacht. Waarbij geen enkel zinnig mens het idee had dat je als transpersoon hetzelfde was als de biologische versie (en bijv. mee mocht doen met sportwedstrijden e.d.).



Het is misgegaan toen we er woke over zijn gaan doen.