"We'll see, said the Zen master"

De Naoorlogse Taliban Kantoor Hel zit erop! De tussenstand staat op 2 Iraanse en 1 Afghaanse doden. Beide partijen beschuldigen elkaar van het lossen van het eerste schot. De conflicten langs de Afghaanse uiterst Zuid-Westerse provincie Nimruz (maps enz.) lijken hun oorsprong te hebben in een langlopend geschil om waterbronnen. "The violence came as Iranian President Ebrahim Raisi this month warned the Taliban not to violate a 1973 treaty by restricting the flow of water from the Helmand River to Iran’s eastern regions. Afghanistan’s Taliban rulers have denied the accusation."

De precieze status van de betwiste grensposten is even onduidelijk. Iran International English schrijft: "Despite Iran saying the clashes are over and the situation is in control, Taliban sources have released videos of capturing an outpost inside Iran." George Bush was net als Wobke Hoekstra een Schaker en dit was 23 jaar geleden dus al zijn eindplan - wat een onvoorstelbare ziener was die man.

Enfin, de Taliban, de rechtmatige heersers van Afghanistan en een Westerse bondgenoot tegen Islamitische Staat en Iran. Eind goed al goed.

