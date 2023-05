Je blijft met dit ene artikel komen. Het is een vooringenomen stuk en staat in schril contrast met bv onderzoeken in Wageningen. Alles wat mensen doen, is schadelijk voor dier en plant, overigens gaat dat ook op voor bv een populatie van een dieren soort die het goed doen. De winst van de een is het verlies van de ander.

Steden, daar gaat het niet goed met vogels. Wil je vogels zien, of insecten, of gestresste wormen? Ga naar het platteland, want daar zitten ze, niet in dat aangeharkte stadje van je.

Er is ook nogal een verschil tussen windmolens en landbouw.

1 laatste is er al duizenden jaren en neemt veel land in beslag.

2 Windmolens zijn nog in een beginfase en er zijn er nog niet zo gek veel van. Dat gaat wel toenemen, met de hele Noordzee (echt wilde natuur, verder hebben we niks aan “wild”) dat een industrieterrein gaat worden. De slachtoffers onder de vogels zijn nu laag vanwege beperkte aantal parken.

Jij denkt als een d66er: alles moet passen in één soort. Zowel bij de mens; de progressief welvarende blanke burger die de nadelige effecten van de eigen morele superieure moraal over de schutting hoort. Ook tav dieren wordt alles op een hoop gegooid. Zo zijn er vele vogelsoorten die ook in verschillende biotopen zitten en verschillend gedrag vertonen. Een dooie mus zal je niet zo snel bij een windmolenpark vinden. Een roofvogel wel. Van die laatste zijn er niet veel en een slachtoffer telt zwaar in ecologische zin, ook als het gaat 9m de functie van die rovers in de natuur. Van weidevogels zijn er gewoon veel meer dan roofvogels, dat gaat ook op voor zoogdieren. In elke normale biotoop zijn veel grazers en veel minder rovers. Die roofvogel in de door jou gewenste gehaktmolen is dus een forse ecologische ramp.