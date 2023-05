Oh jee. "De huldiging van de Ajax Vrouwen (een soort Feyenoord Mannen, maar dan minder goed, red.) in de stad gaat niet door. De gemeente wilde het kampioenenelftal publiekelijk huldigen, maar de directie van Ajax heeft gevraagd om hiervan af te zien." En nu is iedereen die helemaal niet van plan was naar die huldiging te gaan, sowieso geen minuut van de Vrouweneredivisie heeft gekeken en nog geen twee speelsters spelers mensen van het eerste elftal van de Ajax Vrouwen kan noemen helemaal over de pis. Gelukkig voor die iedereen hebben de halve garen van de AFCA Supportersclub een of ander sneu statement op hun site gezet, dus daar kunt u dan weer om lachen. Enfin. Wij zijn maandagavond sowieso op het Leidseplein met een heel groot "HELEMAAL NIKS IN ROTTERDAM" spandoek.

Oh ja waarom sprong je dan niet in de fontein op het Frederiksplein op 7 mei?