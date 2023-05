Beste mede reaguurders.

Bijna vergeten ... maar dan alsnog ...

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de tijd dat ik in Groningen voorjaarsvakantie aan het vieren was.

Jullie hebben me een uitvlucht bezorgt. Een luisterend oor/schrijven en een lach.

Want laten we eerlijk zijn: geenstijl's reaguurders als kameraad op vakantie als het regent en uitzichtloos is.

Dat is toch uniek. Dat zie je nergens. Bij geen een enkele website.

Dus nogmaals bedankt aan allen.

Jullie zitten voortaan bij mij op de juiste plek in m'n hart!