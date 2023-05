Nuance; in die tijd was het hebben van homoseksuele contacten verboden onder de 21 jaar, itt heteroseksuele contacten waar de grens op 18 jaar was. Ik vind dat je daar geen onderscheid in moet maken. Verder is pedofilie iets anders dan seks - willen - hebben met 16/17-jarigen, al zitten daar natuurlijk ook gradaties in. ( disclaimer: niet mijn ding hoor ).

Je kunt je ook afvragen of leeftijd louter fysiek moet zijn of dat er ook iets van een mentale kwestie bij moet zijn. Oftewel, seks met een meerderjarige verstandelijk gehandicapte met bijvoorbeeld een mentale leeftijd van iemand van 8, volgens mij mag dat gewoon maar of dat wenselijk is....