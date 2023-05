Ja okee dat nummer van Dion Graus en Mini Cooper is afgrijselijk maar we moeten het nog even hebben over een paar jaar gelee. Duncan Laurence won het Songfestival. Hij ziet er nu uit als een surrealistische snuifgod. Iemand die z'n witte ochtendboterham belegt met roomboter en cocaïne. Óf hij zuipt heel veel, of hij vreet te weinig groentjes. Hij heeft ook crazy ass accent, een decolleté uit de hel en een bleekwitte muil als een pak tietenmelk van een vampier. MAARRRRR hij won dus mooi wel het Songfestival, met een nummer geschreven door onder anderen Wouter Hardy. Deze Wouter Hardy is (naar eigen zeggen dus) keihard verneukt door Ilse DeLange, die eigenlijk Ilse Annoeska de Lange heet. Achter die boerse en kneuterige façade van Ilse ("cóóólààà") schuilt een snoeiharde zakenvrouw, die Wouter zelfs bij z'n kladden heeft gegrepen na gedoe over royalty's. Die Drunken deed kennelijk ook megamoeilijk over royalty en geld, tot Wouter & Duncan samen gingen zuipen in Portugal. En liedjes maken. Koek en ei, maar ook dat ging weer helemaal mis. "Die drie weken in Portugal waren echt goed, maar daarna verdween hij naar de VS en was er een misverstand tussen ons over welke songs op welk moment moesten worden geleverd. Hij heeft mij toen gebeld en dat was meteen weer een heel onaangenaam gesprek." Godverdomme! Wat een wijvengezeik. Duncan wil niet reageren, die is te druk met eruit zien als een junk, maar Ilse wel. Volgens haar blablabla had Wouter ook een jurist enzo. Nou moe. Gezellig clubje hoor!