Lage straffen, goede infrastructuur en oude hashlijnen. Plus een land van herkomst of tweede paspoort wat niet meewerkt aan het inzicht in de bezittingen in dat land, dat schept een klimaat waarin het makkelijk is je geld in de criminaliteit te verdienen. Ken marrokaanse jongens van net 30 die van hun drugswinsten grond in Marokko hebben gekocht en daar pistachebomen op hebben gezet, krijgen makkelijk 90.000 per jaar binnen aan die nootjes en hoeven voor de rest van hun leven niet meer te werken. Met een paar jaar dealen en ondertussen gewoon in loondienst een baan hebben kunnen ze gewoon klaar zijn, Marokko deelt toch geen gegevens. Het gros van de appartementencomplexen en hotels langs de Marokkaanse kust is dan ook gefinancierd met drugswinsten uit west Europa.