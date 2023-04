Waren we al helemaal nostalgisch wegens 20 jaar onszelf en zo, worden we ook nog eens vergast op een schitterende Homme de la Rue door de straten van Kabul, Afghanistan. Jarenlange huisjihadist Maiwand de Thuisblijver is dan toch alsnog vertrokken en is thans in Talibanistan, alwaar hij - naar verluidt - een minderjarig nichtje zal huwen. Het is niet echt een islamitisch gebruik, maar we dopen hem hierbij dan maar om naar Maiwand de Thuiswijver. Hier de beelden van zijn glorieuze aankomst op wat lijkt op het vliegveld dat twee jaar geleden toneel was voor dramatische evacuaties en hierboven neemt hij ons mee op tournee door de straten van Kabul, waar de etalages uitpuilen, tassen en schoenen blinken en het eten tot het plafond gestapeld ligt. Alles is pais & vree in het Afghanistan van de Taliban - hoewel, aan het slot van de video krijg je toch nog een kort inkijkje in de andere kant van de islamitische medaille, als Maiwand bijna gerold en beroofd wordt door een horde straatarme kinderen. Alhamdulillah, Maiwand. Heb je goede vriend Mark Rutte nog uitgenodigd voor de trouwerij?