Maar... je kunt toch niet elk hokje waar je mensen in wil stoppen - of waar ze zichzelf in willen stoppen - een plek geven op die vlag? Dat past nooit op die vlag.

En wat als nou iemand wel in een hokje thuishoort, bijvoorbeeld het hokje moslim, maar een hekel heeft heaumeaus (een ander hokje)? Of bijvoorbeeld de mens van kleur die een hekel heeft aan heaumeaus? Of de Sylvana Simonsen die een hekel hebben aan witte mannen? Of mogen witte mannen die hetzelfde denken en vinden als Sylvana Simons er wel op? Of heeft het hokje voor witte mannen helemaal geen plek op die vlag? Waarom dan niet? Of hebben witte mannen wel zo'n plekje maar dan alleen als ze ook in het hokje heaumeau horen? Vragen, vragen.

Kun je niet gewoon beter die hele pridevlag (vreselijk woord trouwens) afschaffen en vervangen voor 1 kleur en zeggen 'want iedereen hoort er bij.'? Of beter nog: de Nederlandse vlag?