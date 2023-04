-“Als Sietsema is verschenen, is de roest verdwenen.

Na één bui regen komt u de roest weer tegen.”

- “wat Sietsema bouwt wordt niet oud”

- “wat de bouw u biedt, dat koopt u niet.”

3 bouwgrapjes vanuit de tijd dat ik 1,5 jaar heb meegelopen bij een bouw/schildersbedrijf in Utrecht.

Was leuk, maar Jezus wat een kudtwerk.

Slopen was leuk, opruimen kudt, opbouwen mocht ik niet want niet handig.

Had ook geen timmervak geleerd.

Was wel jaloers en nog, op die handige jongens.

Kudt grappen.

Gips in je schoenen, schoenen vastspijkeren, fiets op de container, in de keet, tijdens het krantlezen krant in de fik steken.

En verder heel de dag junkies wegjagen,

Sloegen de ruiten van de werkhuis eruit waar je bij stond.

En anders een bekeuring van de popo.

Wel gelachen.