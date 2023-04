Allemaal geflapstaart met de toyboy van Heleen van Toyboyboren (die eigenlijk Helena Margaretha Kroon heet). De tampontrekster (64) is vandaag 10 jaar samen met Bart Meeldijk (27). Hij deed heel vroeger iets met muziek in een slap aftreksel van Keane. Op z'n dertiende kreeg-ie last van het oedipuscomplex en sindsdien is hij professioneel toyboy van Heleen van Royen, die daar foekiedagboeken over vol heeft gekalkt. Je ziet Bartje alleen nog als-ie de kelder mag verlaten en achter Heleen aanhobbelt richting een of andere première over bloedende poezen. Sinds vandaag is toyboy Bart Meeldijk echter niet langer de toyboy van Heleen van Royen. Immers, ze zijn tien jaar samen. Na tien jaar vervallen alle classificaties. Van harte tortelduiffies, dat het nog maar lang maar duren vooraleer 'een van jullie' overlijdt aan ouderdom.