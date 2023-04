We staan aan de vooravond van WOIII. We weten niet of we volgende winter genoeg gas hebben. We weten niet of we voor iedereen genoeg te eten hebben in 2024. We hebben geen idee hoe hoog de BTW op groente en fruit wordt, nu de verbouwing van het Binnenhof 3, 4, 5 keer duurderder wordt. Maar bij Nieuwsuur hadden ze pas ECHT EEN CRISIS te pakken. De Kale Kano Crisis! De prijzen voor blauwe (goedkoop) en roze (duur) scheermesjes, bij de Etos, Kruidvat, DA, Trekpleister, Action etcetera. Is allemaal PINK TAX!!!!!1 Drogisterij-artikelen voor vrouwen die duurder zijn alsdan drogisterij-arikelen voor mannen. Spoelen naar 2:50, waar een Paarse Broek (m) vertelt dat het allemaal de SCHULD VAN VROUWEN ZELF IS, omdat ze graag wat meer willen betalen als er "vrouw" op het product staat. WELK EEN SOCIAL INJUSTICE! U bent sowieso al een sukkel als u shampoo in uw haar smeert onder de douche. En u bent helemaal een sukkel als u ook nog eens euro 9,95 dokt voor een flesje "women" ipv "men" dat maar 1,19 kost. How about huishoudscholen, waar onderwijs wordt gegeven met huishoudboekjes, en kinderen (blauw, roze) weer leren rekenen?