Het is in dit land belangrijk dat je jezelf kunt zijn en als jezelf zijn betekent dat je niet bereid bent om 15 euro 83 te betalen voor een kilo kipfilet (Kipfilet! Gesneden, dat wel, en van een scharrelkip, maar dan nog, kipfilet!) dan mag dat dus ook gewoon. Het wordt tijd voor een invoelende reportage in de LINDA. over mensen die geen 15 euro 83 voor een kilo kipfilet willen betalen en zich daarbij afvragen hoeveel van die 15 euro 83 eigenlijk naar de boeren gaat, terwijl ze het antwoord al weten, namelijk nog steeds veel te weinig! Binnenkort op NOS Instagram schokkende cijfers over psychische problemen bij mensen die geen 15 euro 83 voor een kilo kipfilet willen betalen, een opvallend onderzoek in de T. over hoe tolerant "bepaalde" "groepen" zijn jegens mensen die geen 15 euro 83 euro voor een kilo kipfilet willen betalen en een landelijke giro 555 actie voor mensen die geen 15 euro 83 voor een kilo kipfilet willen betalen met een surpriseduet van Gerard Joling en zangeres Nance! Hoeveel aandacht is er eigenlijk voor mensen die geen 15 euro 83 voor een kilo kipfilet willen betalen? Nog steeds veel te weinig!

INSTANT UPDATE: Tweet (na een paar uur) verwijderd