Vroeg topic voor wie de wekker ook ondersteboven heeft gezet vandaag. Zeven uur op zaterdagmorgen, dat zijn geen grappen (ha. ha.). En dat om twee rooie stieren te zien doen wat iedereen die nog ligt te slapen ook al wel weet: P1 & P2. En dan die herboren veertigplusser in de groene Mercedes d'r weer achter op P3 natuurlijk. Tot dusver was het meest opvallende van het weekend dat Verstappen als een soort Karen in de paddock verscheen ('but why?'), en dat Perez zich geroepen voelde / gedwongen werd om "nee hoor, echt een topsfeertje in dit team" tegen een verslaggever te zeggen. Dat geloven we pas een beetje als ie vandaag wél de fastest lap neerzet die hij vorige race in de laatste lap kwijtraakte. Verder is dit de thuisrace van Daniel Ricciardo, maar die is op road trip gestuurd want uiteindelijk is Red Bull Racing vooral een sportmediaproductiebedrijf met een pitbox. De twintig coureurs die wél een rondje rond de vijver van Albert Park mogen doen, kun je met een VPN en een beetje handigheid hierrr via legale streams volgen, of schakel je eigen prepaid F1TViaPlay-device in. Maar eerst nog ff een snelle pitstop voor koffie. Go Max Havelaar!

Max Maaskantje

Damn Valtteri, bij Max was het maar een pruik