Checo vanaf pole, Alonso naast hem en Russell in hun rug. Hamilton (P7) kunnen we alvast afschrijven terwijl in de media de geruchten over een vertrek bij Mercedes / overstap naar een ander team aanzwellen in steeds luidere ontkenningsgeluiden. Z'n fysio Angela Cullen heeft ie al ontslagen maar dat maakt 'm vooralsnog niet sneller in ieder geval. Wel in de gaten houden: Vitch Tits start op P5 dus met podiumkansen en rookie Oscar Piastri (die Jeddah al eens won in een F2-wagen) haalde tijdens de kwali meer uit zijn McLaren dan er eigenlijk in zit (P8). Max vanaf P15 vanwege problemen met de aandrijving tijdens de kwalificatie, maar het kronkelbaantje op Corniche is de een na snelste blaasboulevard van de racekalender dus als Ginger Spice vannacht goed heeft doorgesleuteld, kunnen we nog een interessante inhaalrace verwachten. Een soort Spa Francorchamps maar dan met zand in plaats van regen, kunstlicht in plaats van nostalgie en shoarma in plaats van friet. Licht uit, gas er op. Hier een stappenplan voor gratis legale F1-streams, moge Allah u een fijne race gunnen.

FINISH: Checo wint z'n vijfde GP, Max van 15 naar 2 + fastest lap, Alonso P3 maar verliest die na de race aan Russell wegens tijdstraf voor het verkeerd uitdienen van een tijdstraf. En verder is de sfeer bij Red Bull echt superkut. Ricciardo in een Red Bull vanaf welke race? Inzetten maarrr...

Nog even over Bahrein