Na Bahrein wordt ook de tweede Grand Prix van de racekalender verreden in een woestijnland waar de enige Verlichting van de flood lights boven het circuit komt: Saudie-Arabië. De F1-bolides blazen het kustzand van de Rode Zee van het semi-stratencircuit, onder het kunstlicht van een corniche die het kamelenregime voor ruim 200 miljoen oliedollars in Jeddah heeft laten aanleggen. Ooit kenden reguliere autoliefhebbers Corniche alleen als soft top & softporno seventies-Rolls Royce, en echte autofreaks herinneren zich een gelijknamige, unieke Bentley uit 1939 maar we dwalen alweer af want dat krijg je met die zielloze circuits in dito landen. We gaan dus kwalificeren. Hoe staat het veld er voor?

Nou. Ferrari heeft beide bestuurders nu al een nieuwe motor gegeven (en Leclerc daarmee tien plaatsen gridstraf) en bij Mercedes is The Infighting of the Big Egos begonnen omdat ze wederom met een shitbox aan de start van het seizoen zijn verschenen, waardoor Fernando El Plan Alonso ineens vaste weekendkandidaat is voor P3 op het podium, ongeveer een minuutje achter de wekelijkse een-tweetjes van een paar Red Bulls die met de motor op half vermogen cruisen. Niet spannend? Jawel hoor, want die betonnen muurtjes staan verdomd dicht naast de Vervaarlijk Snelle Baan met de Vele Sneaky Bochten. Hier een stappenplan voor gratis legale F1-streams, moge Allah u een fijne kwali gunnen.

Update Q2: Aandrijf-ellende voor Max, uit de auto en dus geen pole vandaag.

Q3: Tweede jaar op rij pole voor Perez, P2 voor Leclerc maar gridstraf dus Alonso P2 en Russell P3. HAM klokte P8 (wordt zondag P7), de pijn is echt bij Mercedes.

