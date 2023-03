Je hebt neuken met toestemming. Dat mag. Je hebt neuken zonder toestemming. Mag niet. Staat in het wetboek. Doe je het toch dan krijg je straf van de rechter. Rechters kunnen dat namelijk nalezen in het wetboek. Simpel, rechtvaardig, glashelder voor iedereen. Maar nu is er iets splinternieuws in Nederland en het heet: door een rechter worden gestraft op grond van een wet die in geen enkel wetboek staat. Raarrrrr! Toch is het zo, want 'neuken zonder condoom terwijl je eigenlijk had beloofd mét condoom te neuken is strafbaar' staat in geen enkel wetboek. Vraag het gerust na bij Joppie Knoester of uw huisjurist, we garanderen dat er geen wet is tegen neuken zonder condoom terwijl je eigenlijk had beloofd met condoom te neuken. Maar nogmaals: er is nu iemand gestraft voor het overtreden van een wet die niet bestaat. Hoe eng dystopisch is dat? Worden gestraft voor iets waarvan je onmogelijk kán weten dat het niet mag omdaát nergens staat dat het niet mag! Als onze magistratuur dit elke dag een beetje verder oprekt is elke burger straks per definitie schuldig aan vrijwel álles waarvan het OM ter plekke verzint dat het niet mag. Het zou dus kunnen dat u morgen wordt opgepakt en bestraft voor door groen rijden, recht de straat oversteken, iemand niet vermoorden, geen inbraak plegen, netjes belasting betalen en natuurlijk iets verkeerd zeggen of denken. Alles is in principe mogelijk in een '''rechtstaat''' waar rechters niet toetsen aan wetboeken maar meegaan met de hysterische wokewaan van de dag die bij het OM waait. Prettige toekomst iedereen! Gelukkig hebben we in NL vlijmscherpe media als hoeders van de rechtstaat en wordt dit eenzijdig deugend uithollen van de rechtstaat zeer kritisch benaderd, in plaats van alleen uitgebreid kritiekloos aandacht te geven aan het slachtoffer.