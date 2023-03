Het eerste laagje: Gary Lineker mocht Match of the Day niet mee presenteren van de BBC vanwege een Godwin-tweetje, en nu wordt dat besluit teruggedraaid. Mooi zo. Het tweede laagje: vervolgens verklaarde iedereen en zijn BBC-collega zich solidair met Lineker en kon de omroep eigenlijk niks anders dan hem terugnemen. Mooi die solidariteit. Het derde laagje: de tweet van Lineker viel precies in het malletje van de Britse 'left wing metropolitan elite' waar Lineker zelf ook lid van is, en zouden zijn collega's ook zo solidair zijn als Lineker wat rechtser was geweest en een gemeen tweetje over Labour had geplaatst? De vraag stellen is, nou ja, de vraag stellen. Het vierde laagje: en wat zegt het dat deze solidariteit nu wordt gebruikt voor de bestbetaalde presentator (1,35 miljoen pond voor een bijbaantje) die er verder totaal geen last van zou hebben als hij Match of the Day niet meer zou presenteren? Is dat niet meer het soort piepschuimverzet waar ons publieke debat al meer dan genoeg van heeft? Het vijfde laagje: tering wat een pedant draadje. Het zesde laagje: oei oei Erik ten Hag weer puntverlies. Het zevende laagje: hoe zit het eigenlijk met dat migratiebeleid van die Britten en wat moet je eigenlijk doen om als Europees land je eigen migratiebeleid te mogen bepalen? Het achtste laagje: zin in Salt & Lineker chips nu.