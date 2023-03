Hij zei iets in de geest van dat als we gelukszoekers terugsturen dat we dan net zo erg zijn als Nazi Duitsland.

In de jaren 80tig had je The Young Ones en dit is een quote uit die serie "Oh, oh, so it's completely brilliant. And now we've all got to go to the launderette just because Vyvyan says so! It's like we're living in Nazi Germany. Neil, I hate you."

Toen kon je daar nog grapjes over maken en nu zijn ze helemaal woke bij de BBC maar de regering bekritiseren bij de staatsomroep kan natuurlijk niet.

Ik kon helaas geen videoclip vinden voor bij de quote van The Young Ones.