Waar zijn de verontrustende oude pvda’ers? Het is met die hele soap toch klip en klaar duidelijk dat dit een overname van de PvdA is door de groene khmer? Klaver heeft ooit lopen brallen dat hij premier wilde worden. Het is een echte narcist, en reken er maar op dat hij dit als doel heeft. Die partij is net zo ja-knikker geval geworden als de vvd. De PvdA heeft niets te zeggen en een kuikentje als dat Kuiken van de arbeid is ideaal voor Klaver om een overname in te zetten.

Stel dat Asscher er nog zat. Zou dit gebeurd zijn? De vraag stellen is met “neen” beantwoorden.