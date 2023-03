Excuses, toen we gisteren berichtten over die nieuwe bevinding van de US Energy Departement, schreven we ook dat de FBI rond oktober 2021 al als officieel standpunt had dat het met "moderate confidence" aandurfde dat corona uit een lab in Wuhan ontsnapte. Maar dat was destijds dus helemaal geen officiële, openbare positie: "It does not name the individual agencies, but two sources familiar with the matter tell CNN that the “moderate” confidence assessment came from the FBI."

Maar gisteren kwam FBI-directeur dus wel officieel uit de kast. "The FBI has for quite some time now assessed that the origins of the pandemic are most likely a potential lab incident in Wuhan. (...) I should add that our work related to this continues. And there are not a whole lot of details that I can share that aren't classified." Jon Stewart vrijgepleit!!! Herstelbetalingen door China wanneer?

Jon Stewart op 14 juni 2021: "The disease has the same name as the lab"

Wuhan Institute of Virology en hun vleermuiskapriolen

it's right there