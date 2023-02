XR roept over burgerraden, fundamentele en ingrijpende transities, verantwoordelijkheid van Nederland voor de hele wereld wegens onze welvaart. En geen fossiel gedoe meer natuurlijk.

Geen geroep over overbevolking of terugkeer van ongerepte natuur in binnen- of buitenland. Geen gewijs naar militaire of andere conflicten waar onze aarde door beschadigd raakt. Geen woord over welke industrie dan precies wat moet doen. Nee, als burger moet ik met hen meeblèren op z'n Vattenfalls en op z'n Timmermans. Ik moet vragen om keihard aangepakt te worden want dat is góed voor me! Ik moet wakker liggen van de onrechtvaardigheid dat mijn overheid geen knieval doet voor de wereldgemeenschap en hun behoeften. Ik red er geen orang oetan mee, maar dat terzijde. Want we moeten brullen. Brullen tegen onszelf en elkaar om wat wij nalaten af te dwingen bij een overheid vol Vattenfallen en Timmermansen.