Kijk nou wat een gelukkige en normale familie O NEE TOCH NIET. Die linker is 29 jaar en die gaat al 29 jaar door een identiteitscrisis. Die wandelende reclamezuil voor bruine stopverf in het midden maakt zich heel erg druk om allerlei futiliteiten - zo mag de juicequeen haar geen gecremeerde kroket meer noemen - en ze zit de helft van de tijd op Instagram de kinderachtige kleuter uit te hangen, maar gewoon een keer als een volwassen vrouw de scherven lijmen ho maar. En die rechter is de normaalste, en zij wilde weleens weten waar die centen van Hazes senior zijn gebleven. Die centjes werden en worden dus gebruikt als vulling van de gecremeerde kroket. De rechtbank heeft zojuist uitspraak gedaan: Ma Puinhoop is géén erfgenaam van André Hazes sr., want ze lagen in scheiding, maarrrrrrrr ze heeft 'voorlopig' wél recht op de erfenis. Want: Rox Hazes is te laat met het kort geding 'omdat zij in 2020 al wist dat haar moeder geen erfgenaam was. Het spoedeisende belang ontbreekt. De beoordeling van de eisen van de dochter hoort thuis in een bodemprocedure'. Tsja, dus een moeder die haar bloedeigen kinderen al jarenlang in het duister laat tasten en om de tuin leidt mag 'voorlopig' gewoon lekker doorgaan want 'te laat'. Niemand blij, dus dat wordt een bodemprocedure!

