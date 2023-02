A) Verdomd Hannah Prins staat er nog steeds

B) Trijntje Oosterhuis ging een stukje zwemmen in het bad om de hoek maar het is haar niet gelukt om er via het trappetje uit te komen

C) Mosterd na een avondje carnaval in Eindhoven

D) A carcass of an Indo-Pacific humpback dolphin that died and washed up on shore is seen at the Pattinapakkam beach, in Chennai, India, 16 February 2023. Forest department officials buried the carcass after collecting samples for tests. The Indo-Pacific humpback dolphin inhabits the coastal waters of the Eastern Indian and Western Pacific oceans and they are majorly threatened by water pollution, habitat loss, and coastal development. In 2015, the Indo-Pacific humpback dolphin was classed as 'vulnerable' on the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of threatened species because of their declining population

E) Gerrit Hiemstra moest verplicht in een 5.9L Diesel rijden

F) Frans Timmermans na 1 dag zonder snoep

G) Voorzitter Elfstedenvereniging na weer een jaar zonder de Tocht der Tochten

H) Donder op man

Het goede antwoord is C