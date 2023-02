In de jaren 1900 had je crinolines-angst.

In de jaren 1910 had je gifgasangst.

In de jaren 1920 had je jitterbugangst.

In de jaren 1930 had je beleggersangst.

In de jaren 1940 had je oorlog.

In de jaren 1950 had je woningsnoodangst.

In de jaren 1960 had je hippie-angst.

In de jaren 1970 had je leefkuilangst.

In de jaren 1980 had je schoudervullingenangst.

In de jaren 1990 had je juppy-angst.

In de jaren 2000 had je millenniumangst.

In de jaren 2010 had je milieu-angst.

En in 2023 hebben we belangst? Ik hoop toch echt dat we vóór 2030 nog iets beters vinden om bang voor te zijn.