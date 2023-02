@Einde van de Domheid | 13-02-23 | 10:26: Nog niet, maar als die vriendin meer dan 15 minuten weg woont, zal ook dat uiteindelijk een item worden.

Tuurlijk is het een whataboutism, maar om het in perspectief te zien: de top 1% van de wereld vervuild meer uit dan alle burgers in de EU tezamen.

Die EU burgers moeten krom liggen, worden belast, gechipt, geguilt-tript en beperkt om een paar procent winst te behalen. Terwijl de rijken 90% van hun speeltjes weg kunnen doen, alsnog leven in weelde met AC'ed mansions met zwembad, met sportwagens en weet ik wat.

Nee liever vragen we 1 miljoen bijstanders om de thermostaat even wat lager te zetten.

Het is knetter hypocriet om mensen die weinig hebben te vragen even wat te minderen, terwijl we diegenen die alles hebben volledig ontzien.