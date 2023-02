We kunnen in dit land wel allemaal doen of het normaal is om je met een door spierkracht aangedreven voertuig met twee wielen te verplaatsen, maar dat is het niet. Het is volstrekt onnatuurlijk om te fietsen, of hebt u soms wel eens een aap of een vos of een schildpad op een fiets gezien? Nou dan. Als je een fiets wilt zien, dan ga je maar lekker naar het fietsmuseum of naar Amsterdam of zoiets. Succes gemeente Apeldoorn met de keiharde War On Fietsers, die levensgevaarlijke wildroosters zijn een inspirerende eerste stap.