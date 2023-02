Na behoorlijk wat tegels gelezen over wel of niet doneren, moet me even iets van het hart.



Veel mensen storten graag of brengen spullen omdat ze willen helpen. Prima, maar laat de mensen met die keuze in hun waarde.



Máár, die groep mensen criminaliseren en demoniseert de groep mensen die dat niet doen, en dat is niet ok.

Ja, in die groep zitten mensen die zeggen dat ze niets willen geven omdat ze vinden dat Turken alleen elkaar helpen (de bekende "waar waren jullie toen" tegels) en weer andere omdat ze geen vertrouwen in de Goede doelen hebben. Laat óók die mensen in hun waarde.



Laten we niet vergeten dat er óók in ons land veel armoede is. Veel mensen kunnen niks geven omdat ze het geld écht niet kunnen missen! Er zijn ook mensen die zeggen dat ze al veel aan goede doelen geven, maar dan andere goede doelen. Bijvoorbeeld voor kanker. Of ze doen al goed, als vrijwilliger voor vluchtelingenwerk of een voedselbank of iets anders. En dat is ook allemaal ok.



Accepteer dat. En wat je ook van iemand zijn keuze vind, laat die ander in zijn of haar waarde. Ga de ander niet voor gek uitschelden, maak elkaar geen verwijt, ga elkaar niet demoniseren.



Iedereen doet er toe. Iedereen is nodig. Overal op de wereld zijn mensen die hulp nodig hebben. Of en waar en iemand wil helpen, en aan wie of waarvoor. Wees blij dat er mensen zijn die willen helpen! Respecteer hun keuze en laat ze in hun waarde.