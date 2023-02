A) Hannah Prins, ze staat er nog steeds. Knap hoor Hannah

B) Weer een Biro in de gracht gepleurd. Bestuurder van de yuppencanta weet z'n paraplu nog te redden

C) Tientallen bikkels zwemmen in ijskoud water Reeuwijkse Plassen. Dit is ene 'Maarten' ofzo

D) Jesse Klaver & zijn enige vriend, de klimaatparaplu

E) A walker braves the elements on the beach during stormy weather in Tel Aviv, Israel

F) Deze kunstinstallatie verbeeldt het bedrijf van Marco Borsato

G) Iets met André van Duin

H) Hee kijk daar heb je Nemjit van Nessa, een projectvoorbereider civiele betonbouw (afdeling sluizen) uit de omgeving van Vaassen. Het is voor Nemjit allemaal erg ingewikkeld, want hij is de zoon van homoseksueel koppel: Pjotr uit Oekraïne en Pavel uit Rusland. Opmerkelijk genoeg vechten Pjotr en Pavel nu tégen elkaar in de omgeving van Bakhmut. Na de oorlog hopen de lovers weer samen te komen om te genieten van elkaar, het leven en de homoseksualiteit. Dan kunnen ze ook weer hun mannetje staan in de opvoeding van Nemjit, die het allemaal niet meer ziet zitten en zichzelf met zijn lievelingsparaplu probeert te verzuipen in de Noordzee

I) Iets anders logisch, namelijk...