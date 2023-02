"‘Een staatsomroep kan nooit een zuiver journalistiek product zijn wanneer het te bang is om de hand die het voedt te bijten’, schrijft columnist

@BartNijman"

Bart Nijman heeft helemaal gelijk. Daarom hebben wij ook geen staatsomroep maar een publiek bestel. Zelfs Ongehoord Nederland krijgt subsidie om hun nare propaganda te vertonen want zo hebben we dat geregeld. Of je het leuk vindt of niet.

Juist omdat er zo'n scheiding van belastinggeld en de overheid is in het financieren van allemaal omroepen in het publieke bestel is er juist geen enkele invloed van de staat. Sterker nog juist de publieke omroepen hijgen de overheid meer in de nek dan allemaal mediabedrijfjes die hun centjes maar moeten schrapen met reclame-inkomsten en abonnees via het internet. Daar heeft de publieke omroep geen last van.

Een ander verhaal is natuurlijk of het nieuws past in jouw denkraam. Er zijn mensen die simpelweg niet meer objectief kunnen denken.