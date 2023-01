Hoe zat het ook alweer met de krant zelf?

Oh ja...

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had De Telegraaf een dubieuze rol. De eerste hoofdredacteur tijdens deze oorlog, J. M. Goedemans, werd in 1942 op last van de Duitsers ontslagen omdat hij een parallel had getrokken tussen verzet tegen de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog en verzet tegen de Duitse bezetters. De Telegraaf liet zich in de beginjaren van de oorlog wel vaker kritisch uit over de Duitsers. Maar in de loop van de oorlog was dit niet meer mogelijk. Op last van de Duitsers werden er anti-joodse artikelen en andere pro-Duitse teksten geplaatst. De meeste andere kranten in Nederland hebben dit in de oorlog geweigerd. Hierdoor werd De Telegraaf na de oorlog veroordeeld tot een dertig jaar lang verschijningsverbod. Dit verbod werd al in 1949 opgeheven, omdat de collaboratie met de Duitsers onder zware druk had plaatsgevonden.