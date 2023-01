Jaarlijks 1400 loverboy-slachtoffers. Daders bijna altijd Marokkanen, Turken, Antillianen en Roma

Er gaat inmiddels geen pinksterweekend meer voorbij of het Angriff Dagblad trapt uw deur weer in met het zoveelste interetnisch haatstuk. Want terwijl wij gewoon rustig het neerdalen van de Heilige Geest aan het her- alsook overdenken waren duwde het AD on...