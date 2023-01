Hee is dat Bakhmut? Fout Jantje, dat is het Vroege Vogelbos in Almere Haven. Geniet er nog maar van, want iedereen gaat eraan. Het zou, misschien mogelijk eventueel ooit, kunnen dat er een fikse bosbrand plaatsvindt ergens in Nederland en dan roepen deskundigen allemaal heel hard: "ZIE JE WEL!" Zie je wel dat er mogelijk een bosbrand plaats zou vinden! Aldus de deskundigen van het KNMI, die de grootste moeite hebben om te vertellen of het morgen wel of niet gaat regenen - zij weten wel heel veel van bosbranden. Ieder jaar staat er in Nederland een stukje natuur in brand (afgelopen jaar bijv. De Peel) maar vanaf nu hebben we met z'n allen afgesproken dat het nog veel erger is dan vroeger. "Natuurbranden in Nederland zullen steeds vaker onbeheersbaar worden en pas doven als er geen brandstof meer is." O ja, bosbranden zijn de schuld van: boeren, Telegraaf-lezers, Geert Wilders, personen die rijden in een grote auto en mensen die bij de supermarkt niet kiezen voor het doosje eieren met drie sterren Beter Leven.

Apeldoorn, 11 juli 2023

Doorn, 17 augustus 2024

Dwingeloo, 6 februari 2028 (ja, ook in de winter)