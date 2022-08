Toen ik nog heel klein was en van het leven niks begreep, alleen maar speelde, at en sliep.

Toen ik nog zo klein was, dat ik op de tenen moest gaan staan om te kijken naar de maan.

De witte strepen in de lucht ( chemtrails!111!1 ) je kneep je ogen half dicht, elke wolk was een gezicht.

En 's avonds laat, het haar nog nat, nog even en naar bed.

Het raam wijd open, nog geen slaap, en de hemel was vuurrood.

Mist hing op het land, 's avonds laat dan stond de peel in brand.

Je kon uren dromen, je was de baas van iedereen, vocht met de sterkste alleen.

Languit liggen in het gras je rook het asfalt en de damp, als het pas geregend had.

Je had het maar met een ding druk, groter worden, maar wat je ook deed, echt veel ouder wordt je niet.