Bij het zien van de foto's moest ik gelijk terugdenken aan jaarlijks terugkerende kapot knijpen van chocolade sinterklazen en zwarte pieten. De reden is haat, maar .. zou Meryem het doen om haat? Was ze boos omdat ze moet werken met frikadellen want er zit varken in? Weet ze niet hoe de oven werkt? Heeft ze ze kapot geknepen? Waren ze op de grond gevallen, en heeft ze ze daarna er weer in gelegd? Was het een productiefout? Waarom laat de AH bedrijfsleider die vieze rommel gewoon in die bakken liggen?