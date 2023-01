: Eensch vwb het 2e deel van jouw reactie, maar WO-3......? Careful what you wish for.

Eea zal sowiezo niet gaan zonder volledige inzet van de US.

En wat die dan te winnen hebben?

Dus dat lijkt mij voorlopig uitgesloten.

Wat ik wel eens zou willen weten hoe het gesteld is met de nucleaire paraatheid van 's werelds grootmachten.

En of bv zo'n USA bij machte zou zijn die van Ruslands cyberwise plat te leggen (of andersom)?

Dan volgt de interessantste periode.