Niks mis mee... maar zet daar dan een goede interviewer tegenover die moeilijke vragen stelt. Of een tweede gast die een stevige discussie uitlokt. Dat is het probleem met de pers in Nederland: dat durven we niet. Want als we een politicus en plein publique voor het blok zetten, dan nodigen ze ons straks niet meer uit in Den Haag.



Wij interviewen politici niet in Nederland; we geven ze zendtijd.